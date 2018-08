«Ka Leo Kunmanil on õigus minevikku meenutada selliselt, nagu tal see meeles on. Punkt,» lausus endine riigikohtu esimees Märt Rask.

Postimehele väideti, et Kunman ei ole adekvaatne. Aga kui see ka tõele vastab, siis kerkib paratamatult küsimus, kumb on hullem: kas tema maalitud must stsenaarium või see, et meie kohtusüsteemis leidub inimesi, kes pole kohut mõistes adekvaatsed. Võib ju väita, et teises ja kolmandas astmes parandatakse esimese astme vead, aga kindlasti tegi ka Kunman otsuseid, mida edasi ei kaevatud.