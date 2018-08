Emade Puhkekodus Elvas viibib praegu ligi kümme ema. Üldse on puhkekodusse seni registreerinud 45 mitme lapse ema, aga mitmesugustel põhjustel pole paljud saanud nendest puhkekodusse sõita. Augusti alguseks oli Elvas kosumas käinud 24 ema. Võib aga arvata, et see arv suve lõpul veel tunduvalt tõuseb, sest perenaistel on nüüd kodused marja- ja aedviljahoidised valmistatud ja neil on nüüd rohkem vaba aega, et mispärast viimaseid kauneid suvepäevi saab veeta muretult Elvas.

Emade Puhkekodus viibib praegu üks 52-aastane viieteistkümne lapse ema ja 40-aastane kaheteistkümne lapse ema. Teistelgi sealviibivatel emadel on igaühel neli ja rohkem last. Emad on puhkuseajaks lapsed pannud suvikodudesse ja lastesõimedesse. Ühel emal oli neli last suvikodus ja kolm väiksemat last sõimes. Kellel aga lapsed suuremad, need on maal taludes või Noorte Maleva poolt läkitatuina põllutöödel.