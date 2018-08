Rahvusvahelise kristliku missiooni Mercy Ships laevad Good Samaritan, Pacific Ruby ja Anastasis korraldasid maailma eri piirkondades kristlikke heategevusmissioone, abistades paljusid riike Euroopas, Aafrikas ja Ameerikas. Tallinna jõudis laevaga Anastasis kristliku organisatsiooni Youth With A Mission (Missiooniga Noored) heategevusprogramm. 160 meetri pikkune valge laev, mis sõitis Malta lipu all ja mille korstnal võis näha sinivalget kristliku heategevusorganisatsiooni Youth With A Mission embleemi, jäi ankrusse 2. augustil 1991 Tallinna Merekaubasadama 7. kai äärde.