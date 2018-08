Tiit Reinberg. FOTO: Järva Teataja

Küllap teab iga lugeja, et möödunud nädalavahetusel oli Paides arvamusfestival. Aga kas teadsite, et samal ajal oli Kõpus pitsafestival ja Tapal vorstifestival? Küllap mitte. Need, kellele Viljandi Folgist veel väheks jäi, seadsid samal nädalavahetusel sammud Käsmu Viru Folgile.

Ilmselt oli väiksemaid festivale sel nädalavahetusel veelgi ning vähem pole neid ka eesoleval laupäeval ja pühapäeval. Arvatavasti korraldatakse Eestis sadu festivale. Arvamusfestival kuulub kindlasti suurimate sekka, sest viimastel aastatel on seda külastanud rohkem inimesi, kui on Paides elanikke.

Juba kuus aastat tagasi küsiti, kas arvamusfestival ikka õigustab ennast. Et mis tast kasu on? Hulk inimesi saab Kesk-Eestis kokku, räägivad ja räägivad, aga mitte midagi ei muutu.

Festivalidest ei peagi mingit kindlat kasu tõusma. Need on toredad üritused, kus inimesed saavad kokku, et mõnusalt aega veeta.

Paidele on arvamusfestival andnud palju. Ma ei mõtle üksnes seda, et kahel päeval on linnas palju rahvast ja need on kohaliku kaubanduse pidupäevad.

Uue hingamise saanud kesklinn ja teater – seda polegi ühele väikelinnale nii vähe. Festivalimelu veel pealekauba.

Paide keskväljak kandis kunagi turuplatsi nimetust ja võib liialdamata öelda, et siin asus maakonna kaubanduse süda. Tänapäeval teevad inimesed sisseoste suurtest marketitest ja keskväljakule nagu polegi enam asja.

Kui mõni aasta tagasi jäi Vallimägi arvamusfestivalile kitsaks, vallutati kaheks päevaks ka kesklinn. Sealne melu hakkas kohalikele meeldima. Nad hakkasid pidama aru, kuidas teha nii, et kesklinnas poleks tore olla üksnes arvamusfestivali ajal, aga ülejäänud päevadel vuraksid autod mööda ringteed.

Eelmisel aastal katsetasime üheks kuuks kesklinn autodelt inimeste kätte vallutada. Asfaldile kerkis liivast võrkpalliväljak, laotati maha muruvaip, ehitati euroalustest mõnusaid lesilaid, kus lihtsalt aega surnuks lüüa. Kohalikud tõid kodudest kesklinna isegi mõne palmi. Ja asi läkski käima. Tänavu on kesklinn olnud mõnus ajaveetmispaik juba terve suve.

2015. aastal oli arvamusfestivali üks aruteluteema, kas Paide võiks saada oma kutselise teatri. Idee tundus paljudele ulmeline, kuid rahvas tuli kokku ja mõte hakkas arenema. Kolm aastat hiljem on Paide teater juba tegelikkus. Mitu etendust on lavale jõudnud ja sügisest algab uus hooaeg. Nii et tänu arvamusfestivalile on teatrisõpradel Paidesse nüüd rohkem asja. Uue hingamise saanud kesklinn ja teater – seda polegi ühele väikelinnale nii vähe. Festivalimelu veel pealekauba.