Augusti algusest on mu telefonis nurgake nimega Digital Wellbeing. See kõlab küll nagu hipsteritele mõeldud spaapakett, aga tegelikult on asi tõsine. Kui kevadel käis suurem arutelu selle üle, et nutiseadmed ja neis olevad teenused nagu Facebook või muud ongi disainitud selliseks, et nad tekitaksid meis sõltuvust, siis olid Google ja Apple sunnitud sisse viima muutusi, et oma seadmed vähem sõltuvusttekitavaks teha.