Austus riigi ja rahvuse vastu on kaks kollektiivsusprintsiipi, mida me endas kanname. Kui kanname… Meie ajastu on ju individualistlik, meil on kilbile tõstetud ego. Ent egogi vajab meelepäraseks eksisteerimiseks kollektivismi teeneid.

Riik on see, mida me näeme, rahvuslus see, mida me tunneme. Riik on see, mida me saame teha (oleme teinud), rahvustunnet hoiame südames. Riik on meie loodud seadustike ja muude ettekirjutuste kogu, rahvuslus mõjuümbrusest iseeneslikult omandatud hoiakute kvantum. Riik on fakt, rahvuslus müüdid. Riik on apollonlik, rahvuslus dionüüsoslik nähtus.