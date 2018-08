Teadmistepõhise majanduse poole liikumisega on Eestil praegu lood kehvad, kirjutab riigikogu liige Anne Sulling (Reformierakond) ja selgitab, mil moel võiks abi olla rakendusuuringute ja tootearendusega tegelevast keskusest.

Eesti on praegu Euroopa Liidus kõige viimane ettevõtete osakaalu poolest, kes toovad turule innovaatilisi tooteid või teenuseid.

Rakendusuuringute keskuse missioon mujal maailmas on aidata ettevõtteid just seal, kus Eestilgi king kõige rohkem pigistab.

Eestis on selle aasta riigieelarves planeeritud teadus- ja arendustegevuse jaoks 0,81 protsenti SKTst. Nii madala teadusrahastuse tasemelt pole rakendusuuringute keskust luua võimalik ega mõistlik. Mõeldav on see ainult siis, kui täidame juba ammu TAI strateegias võetud kohustuse tõsta riigi teadus- ja arenduskulutused ühe protsendini SKTst.