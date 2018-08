Raha. Foto on illustratiivne. FOTO: Arvo Meeks

Tarkvarafirma Helmes arendusjuht Raul Ennus kirjutab, et maksupoliitika reformita ooab Eestit pikemas plaanis läbikukkumine.

Reformi- ja Keskerakond on asunud võidu rääkima aktsiiside langetamisest. Reform on maininud nii alkoholi- kui ka kütuseaktsiisi langetamist ning ka 500-eurose maksuvabastuse laiendamist kõigile. Keskerakond räägib nii kütuse- kui ka elektriaktsiiside muutmisest. Ainult aktsiiside langetamine, õigemini mitmekordses ennaktempos tehtud korrektsioonide tagasipööramine, ei vii meid uue kvaliteedini maksupoliitikas, vaid tagasi pidulikku paigalseisu, kus me olime ka mõni aeg tagasi. Suurt tulu siit majandusele ja Eesti elanikele ei tõuse.

Kümne viimase aasta majandusuuringud näitavad kõik ühte ja sama – Eesti suurimad probleemid on liiga kõrge maksukoormus tööjõule, sellest tulenev kvalifitseeritud tööjõu vähesus ja välisekspertide kaasamise keerukus, uute tehnoloogiate vähene kasutuselevõtt ja kulukas tootearendus. See kõik on aastaid teada olnud, kuid midagi pole muutunud paremaks. Mitu probleemi oleksid aga leevendatavad jõulisema ja liberaalsema maksupoliitika abil. (Mis arusaadavalt on vaid üks vahend, mitte ainus.)