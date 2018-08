Võti mõistmiseks: kes-mis, milline, mille sarnane

Lihtsaim on lisada selgitus, kas jutt on lauljast, jõest, saarest vmt (the island of + Saaremaa). Järgmine tasand on iseloomustus (Pärnu, the quiet paradise of Estonia's seaside capital), mis toob sisse subjektiivsuse. Kui otse võõrkeeles suhtleja saab lisada hinnangu oma arvamusele toetudes, siis tõlk või tõlkija peaks isikliku arvamuse kõrvale jätma ning püüdma lisatavas selgituses lähtuda tõlgitavast tekstist ja kõnelejast. Kolmandaks saab kasutada paralleele sihtgrupile tuntud maailmaga, mistõttu tõlkides on väga oluline mitte ainult keele valdamine vaid ka põhjalik töökeelte kultuuri ja eluolu tundmine. Näiteks ameeriklaste tekstis on laulupidu võrreldud tänupühaga ( ´It is to Estonians a bit what Thanksgiving is to Americans: a time to give thanks for what is held dearest´ - ´See on eestlastele umbes sama kui ameeriklastele tänupüha – aeg tänada selle eest, mis kõige kallim´). Väga sageli kasutatakse fraasi the Estonian equivalent of (´Eesti analoog´), mille võib lisada eestikeelsele nimele või eestikeelse nime tõlkele, või kasutada ka üksinda - Eesti Otsib Superstaari – the Estonian equivalent of Pop Idol. See, mis the Estonian equivalent of teisele poole pannakse, sõltub sihtgrupist: Eesti Telekom – BT (British Telecom) , Adapter - Knowledge Transfer Ireland, Tartu Õlletehas - Budweiser, Tartu - Oxford and Cambridge, Kaitseväe kalmistu - Arlington National Cemetery in the USA. Täpselt sama meetod toimib ka vastupidi, eesti keelde tõlkides: Kickstarter, Eesti Hooandja analoog, Department of Main Roads, Austraalia Maanteeamet.