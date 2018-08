Viimasel aastal on silma jäänud mitu artiklit teemal, kuidas aastaid tagasi ära läinud inimesed tunnevad Eesti vastu endiselt mingit seletamatut viha. Neid pahandab, et siin oli kehv palk või polnud tööd, kaasinimesed olid kurjad. Nüüd võõrsil läheb küll hästi, neisse kui lihttöö tegijasse suhtutakse austusega, mis on ka Soome läinud eestlaste peamine sõnum, aga pahameel on jäänud.