Röövlipealikul läks korda mitte ainult veenda valvureid tema vabastamise tarviduses, vaid ka teha valvurid oma enese truudeks järelkäijateks. Kui päevavalvurid teisipäeva hommikul ilmusid vanglasse, et asendada öövalvureid, leidsid nad, et Ciroiu oli põgenenud koos oma valvuritega.

Ciroiu on korduvalt istunud trellide taga. Kunagi aga ei ole läinud korda tema protsessi arutusele määrata, sest ikka on peasüüdlasel õnnestunud põgeneda vanglast. Julged röövimisteod on teinud Ciroiu rahvakangelaseks kogu Moldavias, eriti selle pärast, et tema erialaks on suurmõisnikkude röövimine. Seejuures ei unusta ta kunagi jagamast saaki vaesemate talupoegadega, kes omakorda annavad talle varjupaika iga kord, kui sandarmitel läheb korda tema jälile saada.