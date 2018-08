Päikselised päevad täis eriteemalisi debatte, sumedad augustiõhtud sõbralikus seltskonnas hea kodumaise söögi-joogiga – Paide arvamusfestival on end kuue aastaga Eesti enamasti lühikeses ja seetõttu avalike sündmuste rohkes suves märgilise üritusena kalendrisse kinnistanud.

Arvamusfestival on tõestanud oma vajalikkust, arendades Eesti arvamuskultuuri nii sisulises kui vormises mõttes. Iga festival on toonud esile teemasid ja vaatenurki, mis argimeedias varju jäänud. Arvamusfestival näitas anonüümse veebikommentaariumi marginaliseerumist ja samas ausa vaba avaliku mõttevahetuse jõudu. Festival on ühiskonnale õpetanud kaasamist ja ärakuulamist. Nimelt seepärast ongi Postimees olnud nähtavalt kohal kõigil kuuel arvamusfestivalil.