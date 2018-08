Just sellise järelduseni olen jõudnud pärast mitut kuud suhtekorraldusvallas toimetamist. Ja üldse näib mulle, et PR-sektor on muutumas Eesti avalikus ruumis müütiliseks härmahiiuks Ymiriks, mis tõmbab nööre poliitikute tagatubades ja mürgitab kodanikuühiskonda, kiiritab inimeste ajusid ning teeb saatanakummardajatest tellijate toel kõik endast oleneva selleks, et meil ei oleks oma riigis hea elada.