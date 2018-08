Teade menuduo Patune Pool ootamatust lahkuminekust vallandas kahetsustormi sotsiaalmeedias ja meelelahutusuudiste kommentaariumides. «Kes nüüd mu pulmas mängib,» ahastas üks fänn. «See on hullem löök kui Michael Jacksoni surm,» karjatas teine. Maailma lõpp ja ajastu lahkumine!

Patuse Poole kunstiline tase ei silita just igat kõrva, selle bändi koht meie komberuumis võib kutsuda esile irooniat. Ent lihtsa ja rõõmsa muusikaga meeldisid Sünne Valtri (36) ja Edvin Petrov (32) üheskoos kümnetele tuhandetele inimestele.

Kuid kuivatagem silmavesi. Esiteks on kindel, et aasta lõpuni lähevad kõik Patuse Poole kontserdid topelttäis majale. Teiseks tuleb meeles pidada eesti muusika vana traditsiooni – igikestvad tagasitulekud. Mäletatavasti koosnes näiteks Meie Mehe tähelennu teine pool peaasjalikult jumalaga jätmise ja uue tulemise tuuridest. Ja miks ka mitte, kui rahval huvi on.