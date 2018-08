Berliini EMil võidetud pronksmedaliga tõusis odaviskaja Magnus Kirt (28) Eesti kergejõustiku esinumbriks ja kõneisikuks. Kirt on saavutanud tänu- ja kiiduväärse stabiilsuse. Kui mullu ületas ta kõigil 18 võistlusel 80 meetri joone, siis tänavu on ta nivood tõstnud, ületanud kõigil kümnel võistlusel 83 meetri piiri ja tõusnud maailma tippkonkurentsi.

Teemantliiga etapivõit Rabatis Eesti rekordiga 89.75 oli vägev. Kaks päeva hiljem Kadriorus visatud 88.28ga kinnitas Kirt, et tegu polnud juhusega. Berliinis saadud pronks näitas tema kuulumist odaviske tippu, mis seda hinnatavam, et see ala surfab praegu laineharjal.

Võrreldes enamiku Eesti tippkergejõustiklastega võistleb Kirt palju. See on tähtis ka spordiala mainele – mida sagedamini esinumber staadionil konkurentidega mõõtu võtab, seda parem. Ta võistleb palju ja räägib targalt. See on ideaalne kombinatsioon.