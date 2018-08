Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus kinnitas Rene Tammisti ministrikandidaadiks FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Vaikselt, aga järjekindlalt on Urve Palost vabaks jäävat ministritooli hõivamas lobist Rene Tammist, kelle nimi laias avalikkuses – erinevalt Janek Mäggist – erilisi emotsioone ei tekita, kirjutab Vilja Kiisler.

Ja pole ka ime, sest Tammist pole arutlenud, mis east alates on vallalise naise rong läinud, ega kedagi põllu peale sünnitama saatnud. Ta on sõna võtnud ainult teemadel, mida tunneb, ja hoidunud isiklikku edevust eksponeerimast.

Toimetustes teatakse Tammistit hästi. Taastuvenergia Koja juhina on ta alati soovinud sõna saada kõigis energeetikateemalistes debattides ning on kutset ootama jäämata igasse selleteemalisse arvamus- või arutlusringi järjekindlalt oma panust pakkunud. Tema seisukohad on selgepiirilised ja väljakujunenud. Esialgu pole teada, kas need osutavad nüüd sotsiaaldemokraatide ametlikeks positsioonideks energeetikaküsimustes.

Aga ega energeetikaministrit Eestis ei olegi, Tammistist saab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister. Kui selle ametinimetuse esimese poolega on Tammistil kokkupuude ja isiklik kogemus olemas, siis infotehnoloogia on tema jaoks pigem uus asi. Avarat meelt ja kogenud pilku vajab see valdkond aga kindlasti, sest Eesti IT vanad makrohädad Palo ajal ei paranenud, küll aga tekkis hulgaliselt uusi juurde. Kuhtuma kipuvad e-residentsuse esiti nii eredavärvilised õied, mida närvutavad rahapesumured, ja ka e-riigiga on juba pikki aastaid rohkem muret kui rõõmu olnud.

Otsest huvide konflikti Tammisti puhul siiamaani nähtud ei ole, aga Eestis mõistetakse erakordselt halvasti, mis huvide konflikt on. Tõepoolest, lobisti ei saa ju keelata ministriks saamast, aga sensitiivsem ühiskondlik taju eeldataks lobistilt mõningast senistest tegevustest distantseerivat pausi enne poliitikasse sisenemist. Meil aga peetakse millegipärast normaalseks, et ühtäkki asub ministrina otsuseid langetama seni poliitlabürintides sellessamas valdkonnas kindla eesmärgiga tegutsenud lobist.

Oma osa selles leigevõitu suhtumises on eeldatavasti tõsiasjal, et tuntud suhtekorraldaja ja lobist Janek Mäggi istub rõõmsasti valitsuses – pigemini küll lustib mööda Eestimaad ringi sõita, kord vilkuriga, kord ilma – , aga ajab isegi samal ajal südamerahus oma suhtekorraldusettevõtte asju edasi. Nimelt pani Mäggi ministriks saades Powerhouse’i palgatud uus tegevjuht hiljaaegu jooksu, polegi täpselt teada, kas omal algatusel või sulega sabas. Juba ministriametisse asudes huvide konflikti teemat igapidi naeruvääristanud ja absurdiks keeranud Mäggi teatas südamerahus, et loomulikult juhendab ta oma ettevõtte töötajaid. Peaminister Jüri Ratas ei arvanud selle kohta eriti midagi, ei ümmargust ega kandilist. Küll jäävad vait.