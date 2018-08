Kivimäe Perearstikeskuse perearst Karmen Joller FOTO: Sander Ilvest

Kaheks suureks probleemiks tervishoiuvaldkonnas on liiga pikad ravijärjekorrad ja see, et paljudel inimestel ei ole tervisekindlustust, tõdeti Paide Arvamusfestivalil.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parve rääkis arvamusfestivali turvalisuse ja tervise alal toimunud arutelul «Enne suren, kui arsti juurde jõuan», et täna on üks suurimatest probleemidest tervishoius teenuse halb kättesaadavus: «Inimene tahab eriarstile aja panna, aga talle öeldakse, et järjekord on suletud ja helista nädala või kuu pärast uuesti. Inimene ei saa vastust, mis temaga edasi saab.»

Ka perarst Karmen Joller tõdes, et eriarsti järjekorrad kipuvad pikad olema. Jolleri arvates tuleks selle probleemi lahendamiseks muuta töökorraldust: «Inimene helistab perearstile ja ütleb, et ta tahab kardioloogi juurde minna. Tegelikult tal selleks vajadust ei ole, aga hea perearst annab saatekirja. Meditsiin ei pea olema nagu šoppamine või tellimine. Kardioloogi juurde peaks minema inimene, keda perearst enam aidata ei saa.» Jolleri sõnul räägivad ka neurokirurgid, et kolmveerand nende ambulatoorsetest patsientidest peaksid tegelikult pöörduma hoopis füsioteraapiasse.