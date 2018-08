Samal ajal käis tihe suhtlemine Moskvaga, et jõuda N. Liidu ja Eesti Vabariigi vaheliste ametlike läbirääkimisteni. Kui 6. augustil kohtusid Moskvas vaid eksperdigrupid, tõdes Eesti eksperte juhtinud Indrek Toome, et vähemalt sel tasemel on kinnistunud arusaam, et kahepoolsetes dokumentides tuleks tunnistada meie üleminekuperioodi ja Eesti iseseisvumist selle lõpul. Aga ekspertide arvamused ei pruugi kokku langeda Nõukogude ametliku delegatsiooni omadega.