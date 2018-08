Hoiupõrsas FOTO: Caro/Preuss

Keskmise Eesti elaniku säästud hakkavad jõudsasti kasvama, kui ta on jõudnud umbes 50ndatesse eluaastatesse. Võrdluseks: Saksamaal hakatase raha kõrvale panema, kui saadakse 30. See on koht mõtlemiseks, leiti Paides Arvamusfestivalil.

Swedbanki investeerimisfondide juht Kristjan Tamla rääkis Swedbanki vastavat teemat puudutaval arutelul «Jaan, Jānis või Justas – kes on jõukam?», et toetudes tema koduettevõtte, mille turuosakaal Eestis on märkimisväärselt suur, andmetele võib öelda, et umbes pool säästudest kuulub inimestele, kes on üle 60. eluaasta. Töölkäivate inimeste säästud on aga väikesed. Tekib küsimus, miks hakatakse alles nii hilja säästma?