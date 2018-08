Donald Trump toetajatega. FOTO: Mark Lyons

Lugedes päevast päeva artikleid USA presidendist Donald Trumpist, et küll ta ütles rumalasti, sai hakkama lollusega, häbistas end ja oma riiki, paistavad videod presidendi tulihingelistest ja juubeldavatest poolehoidjatest paralleelreaalsusena. Kas nemad siis ei loe uudiseid?

Nii võibki olla. Eelmisel nädalal Pennsylvania osariigis toimunud kampaaniaüritusel tunnistas nii mõnigi mitu tundi Trumpi kõnet oodanud kodanik, et peavoolumeedia on täis libauudiseid, mistõttu ei tasu seda tarbida.

Paistab, et Trump on meedia siunamisega edu saavutanud, sest viimast usaldab vaid 11 protsenti tema valijatest. Pigem eelistatakse teavet saada kuldsuuga presidendilt endalt, isegi oma sõpru ja perekonda ei usaldata niipalju.

Trumpi pooldajad ei paista kursis olevat statistikaga, mille kohaselt esitab president keskmiselt 7,6 valeväidet päevas, tema ametiajal on kokku registreeritud üle 4000 eksitava või väära väite esitamise juhtumi. Võib-olla on ka see libauudis?

Kui osa maailmast on ammu mõistnud, et Trump lihtsalt lahmib ja edvistab, siis üle 80 protsendi Vabariiklaste Partei poolehoidjatest annab presidendi tööle jätkuvalt heakskiitva hinnangu. Trump on suurepäraste läbirääkimisoskustega võimekas rahutooja!

Kuna meediat nad enam ei tarbi, siis Põhja-Korea sanktsioonide rikkumisest ja jätkuvast tööst tuumarelva arendamiseks nad suurt ei tea. Samuti ei paista neid morjendavat Trumpi kampaaniajuhi kohtuprotsess, Venemaa võimalik sekkumine USA valimistesse ja presidendi seksiskandaal. Pole kuulnud või on kohutav press taas tootnud libauudiseid.

Trumpi toetajad on presidendi meediavastase hoiaku selgelt üle võtnud. Kampaaniaüritusel ei häbenenud nad karjuda ajakirjanikele solvanguid ja näidata sündsusetute käemärkide või T-särkide kandmisega, mida nad pressist arvavad. Ei midagi head.

Ent presidenti ei toetata niisama. Poolehoidjatele läheb korda, et Trumpi administratsiooni maksumuudatused säästavad mõnele neist 300 dollarit aastas, olgugi et reformi tulemusena võidavad rikkad rohkem ja ebavõrdsus üha süveneb. President ise säästab tänu reformile maksudelt kuni 15 miljonit dollarit aastas. Tühja sellest, pisku siiski ka minu taskusse.

Piiride sulgemine on samuti suurepärane. Mis nad tulevad meie õue peale töökohti, palka ja hüvesid röövima. Vaenulikkus teiste riikide suhtes on ainuõige – viimaks on Ameerika tõstetud esikohale, nagu pidanuks alati olema! Ainus erand on Venemaa president Vladimir Putin. Sõbralikkus tema suhtes on diplomaatia.