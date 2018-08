Hispaania hävitaja Eurofighter Ämari lennubaasis. FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Kui Vene meedias kogub raketiõnnetuse propagandistlik kajastamine alles hoogu, käib sotsiaalmeedias juba esimese päeva õhtust alates suuremat sorti Eesti ja NATO mõnitamise festival, kirjutab Kaitseliidu vabatahtlike blogi Propastop.

Teisipäeval Hispaania hävitajaga juhtunud õnnetus, milles seni teadmata põhjustel tulistati välja lahingrakett, andis kuhjaga ainest Venemaa propagandatööstusele. Õnnetuse päeval näitas Venemaa online-kanalite monitooringu tööriist Propamon kajastuste hulgaks 20 ühikut ning kolmapäeval lisandus veel 78 kajastust. See on Propamoni kõigi aegade rekord ning oluliselt suurem neist tippudest, mida on tekitanud Eesti poliitikute väljaütlemised.

Esimesed kajastused, mis põhinesid ametlikul infol, olid üsna neutraalsed, kuid hilisõhtul avas Eestit ja NATOt pilkavate ja ründavate repliikide tulva Propastopi lugejale juba tuttav Venemaa Föderatsiooninõukogu infopoliitika komisjoni esimees Aleksei Puškov, öeldes, et «Kui linna N ääres Eestis maandub äkki ja plahvatab rakett, mis on ekslikult välja lastud sõjalennukilt, tuleks Tallinnas nüüdsest taibata, kust raketid lendavad. Ja mitte jälgida Vene õhujõude, vaid Eestit «kaitsvaid» NATO lennukeid.»

See väljaütlemine sai arvukalt kajastusi ning edasi olid juba enamik lugudest suunatud NATO vastase meelsuse tekitamiseks. Kolmapäeval pandi levima uudised, kuidas rakett võis kukkuda Venemaa territooriumile ning kuidas NATO lennukite liikumiste üle puudub järelevalve. Täiendavalt võimendati väljaütlemist, et Eesti õhuväe staabi juhataja sai juhtunust teada alles poolteist tundi pärast intsidenti ning levitati Eesti elanike antud kommentaare kuuldud plahvatuse kohta, mis meenutasid neile sõja algust. Kolmapäeva teises pooles hakati hoogu andma Läti presidendi sõnadele, et Venemaa võib raketiga toimunud õnnetust ära kasutada.

Kõigi kajastust saanud teemade ühine nimetaja on NATO tõsiseltvõetavuse kahtluse alla seadmine ning elanikkonnas pahameele ja vastumeelsuse tekitamine. Luuakse ja võimendatakse NATO-vastaseid teemasid, nagu näiteks:

NATOs on käpradid;

Eesti oleks võinud alustada NATO süül sõda Venemaaga;

Eesti ei kontrolli oma territooriumil NATO tegemisi;

Eesti inimesed tunnevad NATO kohaloleku tõttu sõjahirmu;

NATO kohalolek pingestab suhteid Venemaaga;

Eesti on NATO õppepolügon, kus on kõik lubatud;

jne.

Kui Venemaa meedias kogub kajastuste propaganda suunda kaldumine alles hoogu, käib sotsiaalmeedias juba esimese päeva õhtust alates suuremat sorti Eesti ja NATO mõnitamise festival. Kümned postitused ja kommentaarid pilkavad toimunut ning kasutusele on võetud nii pilkamised, õelad kommenaarid, kui ka otsene mõnitamine. Statistika näitas kolmapäeva õhtupoolikul selliste kommentaaride arvu järjepidevat kasvu.

Mõned näited kommentaaridest: noh, jah, nad tõesti korraldavad Eestis Nagasakit; kui rakett leitakse, saab Eesti omale (esimese) raketi; 100 protsenti kindlalt helistas Putin häkkeritele ja käskis häkkida hispaanlaste hävitajasse ja tulistada rakett välja; Hispaania töötas välja provokatsiooni stsenaariumi, hävitamaks sõbralik Eesti kellegi teise kätega; pole vaja sõda, NATO ise õõnestab Baltikumi; kui mitut raketti on vaja, et unustada Eesti olemasolu; millal algab Eestis hüsteeria; ütleme, et Eestil on piisavalt õnne, et jätkuvalt eksisteerida; Eestis saab kohe wc-paber otsa jne.

Nagu näha, siis elatakse end Eesti ja NATO suunal sotsiaalmeedias välja sõnu valimata.

Võib ennustada, et järgnevad päevad ja kuud ekspluateerivad juhutnut NATO õõnestamisel jätkuva aktiivsusega ning propagandarünnakute alusena võetakse kasutusele üha uusi fookusi toimunud juhtumist.

Propastopi toimetus näeb ette vähemalt kümme erinevat lähenemist intsitendi ärakasutamiseks Eesti, Baltikumi ja NATO usalduse õõnestamisel. Kui sul hakkas ka fantaasia selles suunas liikuma, saad oma nägemuse uutest narratiividest postitada Propastopi Facebooki kontole.