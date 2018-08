Reformierakonna logoga õhupallid. FOTO: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Sisuliselt lubab Reformierakond õlle hinda langetada ja suuremapalgalistele tagasi anda selle raha, mis Keskerakond neilt on koorinud.

Parteide komme sulle sinu enda raha eest kingitusi teha võtab enne valimisi enamasti üüratuid mõõtmeid. Eeldus on see, et ega muu jutu valija ju toru ei võta.

Ajal kui parteide puhul sai maailmavaatest veel kõnelda, sai lubada ka midagi muud peale raha. Verinoores Eesti demokraatias on näiteks lubatud plats puhtaks lüüa, jama ära lõpetada, kord majja lüüa, hoolida. Vaevalt leidub kedagi, kes ei mäletaks Reformierakonna tõotust meid Euroopa viie rikkama riigi hulka viia. See kõnetas, sest kes siis rikkaks ei taha saada, ja kui käib rehkendamine, kus maal me rikkaks saamisega oleme, siis tuletatakse ikka oravaid kas hea või kurja sõnaga meelde.

Rikkakssaamisega on aga selline asi, et kõik ei saa kunagi. Rikkusel on komme ebaühtlaselt jaguneda, ja seda asjaseisu ühegi valimislubadusega ei muuda. Isegi mitte siis, kui see ellu viia. Seepärast on parteidel mõtet oma lubadusi täpselt sihtida.

Viimaste omavalitsusvalimiste aegu sotsiaaldemokraatide ja keskerakondlastega võidu tasuta lõunaid – täpsemini tasuta lasteaedu – lubanud oravad on ka lõpuks aru saanud, et kõigile pole mõtet raha anda. Tuleb pakkuda oma elektoraadile, nõnda nagu Keskerakond kõnetab pensionäre sajaeurosega lehvitades ja sotsiaaldemokraadid püüavad jutu peale saada sellesama valijaskonnaga neid maksumaksja raha eest vanadekodusse saates.

Nii et Reformierakonna viissada eurot maksuvabaks on igati ootuspärane valimislubadus. Keskerakonna valitsus tegi viissada eurot maksuvabaks eelkõige oma elektoraadile ja on endiseid oravate pooldajaid kottinud tagurpidi astmelise tulumaksusüsteemiga, mis on takkapihta laia publiku silmis liiga keeruline. Meiega läheb kõik jälle lihtsaks, kinnitab oravkond.

Alkoholiaktsiisi tagasipööramine on üks kena populistlik vidin nende lubaduse juures. Õlu läheb odavamaks, kas siis midagi paremat saab üldse olla? Mis sellest, et kütuseaktsiis mõjutab meie elu palju rohkem ja kogu see alkoholiteema on nii metsikult üle paisutatud, et tahaks peaaegu Andrus Ansipi kombel huvi tunda, kes siis ikkagi minu viina ja õlle ära joob.