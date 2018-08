Hispaania Eurofighter Typhoon, sama tüüpi lennukiga turvati kuni eilseni Baltimaade õhuruumi. FOTO: Scanpix

Hispaanlased võtsid eilset õnnelikult lõppenud raketiõnnetust ehmatusega, aga oli ka neid, kellele pakkus see nalja. Postimehe arvamusportaal toob välja valiku kommentaare, mida saab näha Hispaania suurimate ajalehtede Facebooki vastavasisusliste postituste alt.

Enrique Hernández Prieto

Polnud mune alustada Kolmandat maailmasõda?

Hoidke mu rummkoolat...

Cesar Guillen

Olgu, vaene piloot, peab selle raketi eest maksma ka veel pärast pensionileminekut. Hispaania sõjavägi on niivõrd vanamoodne, et tõenäoliselt hoiab isegi moona püssirohutünnis.

María José Machuca Rodríguez

Nii palju miljoneid on investeeritud sellesse rämpsu ning trajektoor ja asukoht on siiani teadmata. Nad pole isegi kindlad, kas see hävines ise. See on kahetsusväärne ja muidugi murettekitav juhtum, mis tuletab meelde, et «õnnetused» vahest ikka juhtuvad. Kas sina tunned ennast kindlana?

Erick J. Carrasquero Verde

Pepe, arvad sa, et midagi juhtub, kui vajutan sellele nupule? Noh, Manolo, ma arvan, et mitte, vaata, mis välja tuleb!

Pablo Salvador Poveda

Hei… on see vaenlane??? Kui me kaotame raketi ära, kas me saame siis selle täna tagasi või on liiga hilja?

Andres Diaz Navarro

See on õnnetus ilma suuremate tagajärgedeta, rakett tulistati kogemata välja ja see hävines automaatselt. Ei ole vaja paanitseda. See on õhk-õhk tüüpi rakett, aga mitte tuumarakett. Ärme mõtle asju hullemaks.

María José Portela González

Loodan, et keegi ei saanud õnnetuses kannatada ja midagi tõsist ei juhtunud.

Xiada Sanlés

Ma tunnen end rahulikumana. Kui mõni riik otsustab meile sisse tungida, siis me juba teame, milline kaitse meil on.

Luis Perez Rodriguez