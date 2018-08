1895. aasta alguseni olnud ikka veel paranduste lootusi olemas; suur hulk haritud mehi olnud neid nõudmas, suured ärimehed olnud õige järelandlikuks läinud. Stumm ja seltsimehed püüdnud keisert küll paranduste teelt kõrva juhtida, aga korda see neil läinud ei oleks, kui mitte sotsialdemokraatlased ise neile appi ei oleks läinud.

Liebknecht ja seltsimehed aga hakanud 1870. aasta sõjamälestusi pidusid hirmsal viisil sõimama ja selle tagajärg olnud, et sõprus tööliste vastu üleüldiselt kadunud, ja ka keiser teisale tüürima hakanud. Jeutsh ütleb, et Caprivi ja Marshall'iga ikka veel rahul olla võidud, need olla auusad mehed olnud ja seisnud kõigist erakondadest, ka kapitalistidegi erakonnast, kõrgemal, meestega aga nagu Posadowski, olla käsikäes käimine täiesti võimatu.