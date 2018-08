Kreml võib ette kujutada, et noppis Gruusia augustisõjas geopoliitilise võidu, peatades riigi NATO-tee, ent see on lühinägelik.

Kreml võib ette kujutada, et noppis Gruusia augustisõjas geopoliitilise võidu, peatades riigi NATO-tee, ent see on lühinägelik. Tegelikult näitas nimelt see kuum konflikt režiimi tõelist, agressiivset palet. See on selgelt mõjutanud hilisemaid otsuseid nii NATOs kui Euroopa Liidus ja loomulikult Eestiski, et oleksime valmis juba eos reageerima ja kriiside eskaleerumist ära hoidma.