Eesti Meedia ala 2018. aasta Arvamusfestivalil 10.-11. augustil ühendab Postimehe, Kuku Raadio ja uudisteagentuuri BNSi jõud. Teemad on tänavugi põnevad ja päevakajalised.

Reede, 10. august

Kellaaeg: 12.00-13.30

Teema: BNS live: Kuidas muudavad meie elu isejuhtivad sõidukid?

Kirjeldus: Isejuhtivate sõidukite tulek sunnib kogu transpordi sektorit paradigma muutusele. Tekkinud on rida uusi küsimusi – tehnoloogilisi, sotsiaalseid, juriidilisi – ning need vajavad vastust juba lähiajal. Kuidas Eesti saab siin kaasa rääkida?

Aruteluformaadi kirjeldus: paneeldiskussioon

Arutelu juht: Märt Emil Belkin (BNS-i majandusuudiste toimetuse vanemtoimetaja)

Osalejad: Andreas Rebane (Silberauto insener), Joonatan Samusel (Starship Technologies arendaja), Mairo Leier (TTÜ infotehnoloogia teaduskonna teadur), Raivo Sell (ISEAUTO projektijuht / TTÜ isejuhtivate sõidukite uurimisgrupi juht)

Kellaaeg: 14.00-15.30

Teema: Tagasi Eestisse

Kirjeldus: Eestis vaadatakse hästi sellele, kui meie noored välismaale haridust, oskusi, maailmakogemust omandama lähevad. Paljud jäävadki aastateks mujale. Ent siis otsustavad nad koju tagasi tulla. Kas aga kadunud poegi-tütreid ikka oodatakse pikisilmi tagasi, nagu sõnades kõlab? Kas koju tulek on lihtne ja miks mitte? Kas «Talendid koju!» on kutseks sobiv juhtlause? Räägime tagasitulekust ja sellel olevatest nähtamatutest karidest Postimehe arvamuskülgedel sel kevad-suvel ilmunud samateemalise mõttevahetuse järeltuules.

Aruteluformaadi kirjeldus: Tegemist on vaba suvise arutelu, mitte konkreetsete meetmete väljatöötamise ega poliitikute debatiga. Ent poliitikute häält tahame sel teemal võimendada, et nad teemat ka oma töös edasi käsitlema hakkaksid. Kuid ootame elavalt osalema ka publikut ja seal, loodetavasti, olevaid tagasitulnuid, -tulijaid ja tuleku plaanijaid.

Arutelu juht: Neeme Raud (ajakirjanik)

Osalejad: Andres Herkel (Vabaerakond), Irene Käosaar (Integratsiooni Sihtasutus), Mailis Reps, haridusminister (Keskerakond), Marina Kaljurand (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Yoko Alender (Reformierakond)

Kellaaeg: 16.00-17.00

Teema: Kuidas kajastada surma?

Kirjeldus: Kas lahkunu ärasaatmise näitamine on pigem üldsuse kaastundeavaldus või jõhker privaatruumi tungimine? Millal on see avalikkuse seisukohast vajalik? Kas suurem eksimus on mõrv või selle tingitud valu näitamine? Kas meid šokeerib elu või pildid...

Aruteluformaadi kirjeldus: paneeldiskussioon

Arutelu juht: Neeme Korv (Postimehe arvamustoimetuse juhataja)

Osalejad: Aare Luup (vaimulik), Erik Prozes (Postimehe foto- ja videotoimetuse juhataja), Jaak Jõerüüt (kirjanik ja Postimehe kolumnist)

Kellaaeg: 17.30-18.30

Teema: Absurd meie ümber

Kirjeldus: Mis asi on salapärane absurd? Kas on see eeldatavast ja loomupärasest kõrvalekadumine või hoopis sürreaalne huumor? Kas see aitab meil elada ja eluraskust kanda või tekitab hoopis probleeme juurde? Arvamusfestivali arutelu otsib absurdi meis ja meie ümber.

Aruteluformaadi kirjeldus: paneeldiskussioon

Arutelu juht: Lauri Hussar (Postimehe peatoimetaja)

Osalejad: Allar Jõks (vandeadvokaat, endine õiguskantsler), Mihhail Lotman (semiootik, Postimehe aasta arvamusliider), Roomet Jakapi (filosoofiadoktor, muusik)

Laupäev, 11. august

Kellaaeg: 10.30-11.30

Teema: NAISTEJUTUD: otse voodist

Kirjeldus: Paljastavad teemad, magamistoariietes saatejuhid ja hommikused aususepuhangud, mida päevased fassaadid veel ära peitnud pole? Täpselt nii! Lisaks külalised ja üllatused. Naiste salakired ja salasoovid nii ausalt nagu neid kuuleb ainult naistejuttudes

Aruteluformaadi kirjeldus: paneeldiskussioon

Arutelu juht: puudub

Osalejad: Dagmar Lamp (taskuhäälingu saate «Naistejuttude» saatejuht), Kristina Herodes (seiklusajakirjanik)

Kellaaeg: 12.00-13.00

Teema: Kuku raadio «Keskpäevatund»

Kirjeldus: Kuku raadio saate «Keskpäevatund» otse-eetris vabas õhus! Legendaarne ühiskonnasaade kuulajate keskel. Saatejuht Priit Hõbemägi

Aruteluformaadi kirjeldus: raadiosaade

Kellaaeg: 14.00-15.00

Teema: Kuku Raadio «Õigus ja õiglus» avalik salvestus

Kirjeldus: Kaasaja meeste õigused ja kohustused. Vähemuste, naiste ja nõrgemate õigustest räägitakse palju ja õige muidugi, tulebki olla lahke ja kena. Ent ka «tavalisel valgel mehel» on õigused ja kohustused ning vahel mure.

Aruteluformaadi kirjeldus: raadiosaade

Saatejuht: Ülle Madise (õiguskantsler)

Osalejad: Kristjan Port (TLÜ spordibioloogia professor), Peeter Oja (näitleja)

Kellaaeg: 15.30-16.30

Teema: Venemaa kuvand eesti meedias

Kirjeldus: Kuidas me Venemaad maalime ja kas on see pilt objektiivne? Kuidas Venemaa pöörab meie kriitikat meie vastu? Kas Venemaa pidev kritiseerimine eesti meedias lõhestab Eesti ühiskonda? Kuidas seda probleemi lahendada, pakkudes ausat ajakirjandust ja samas mitte kaotades vene auditooriumi ning vene kogukonda? Kas ajakirjandus peab olema diplomaatiline?

Aruteluformaadi kirjeldus: paneeldiskussioon

Arutelu juht: Olesja Lagašina (Postimehe venekeelsete portaalide toimetuse juht)

Osalejad: Yana Toom (Europarlamendi saadik), Anton Aleksejev (ERR korrespondent Moskvas), Tiina Kaukvere (Postimehe ajakirjanik), Georgi Beltadze (Postimehe ajakirjanik)

Kellaaeg: 17.00-18.00

Teema: Talsinki tunnel – lähemal kui eales varem?

Kirjeldus: Viimase aasta jooksul on äkki kõik hakanud rääkima Tallinna-Helsingi vahelisest tunnelist. Laevaga reisijad muljetavad, et mis oleks kui sõidaks Soome läbi tunneli, peaministrid lubavad, et projektiga minnakse edasi, Peter Vesterbacka tahaks aga juba hommepäev kaevama hakata. Kui palju on «sajandi projekti» ümber tühja õhku ja kui palju tõsist soovi tunnel valmis ehitada?

Aruteluformaadi kirjeldus: paneeldiskussioon

Arutelu juht: Lennart Ruuda (Postimehe majandustoimetuse reporter)