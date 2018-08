Kinni peeti Tartus paikneva ehituspataljoni (väeosa nr. 64257) nooremseersant VLADIMIR RÕBALKO (sünd. 1967) ja sama pataljoni endine ajateenija -tunnistas, et 3. augustil vormistati tema demobiliseerumine- ajateenija VADIM GORUNOV (isikuandmed olid eile üle kontrollimata).

Kogutud seletustest nähtub, et ajateenijad hakkasid järve ääres purjutama laupäeval. Samas oli teisigi puhkajaid. Purjus sõdurid püüdsid kõigepealt neiud üle lüüa kahelt ohvitserilt. See ei läinud korda ja pärast südaööd tungisid nad telkidesse, kus ööbisid Tallinna noored – neli noormeest ja kaks neiut. Jõhkardid kippusid tüdrukuid käperdama, teised jälle rabasid telkidest võõraid asju, mis aga kätte juhtus. Appi kutsutud ohvitserid tahtsid märatsejaid korrale kutsuda, kuid see oli tulutu, ohvitseridki (kaksikvennad Gjadelovid, väeosa nr. 21894) olid sunnitud metsa põgenema.