Arvamus, et me saame oma hõivatute määra suurendada võõrtööliste massilise sissetoomise teel, on eksitav, kirjutab sotsioloog Aimar Altosaar.

Äripäeva tööstuslisa juulikuu numbris kirjutas Indrek Leevald: «Eesti demograafiline olukord läheb kahjuks järjest kurvemaks. Tööjõuturult lahkub igal aastal rohkem inimesi, kui sinna siseneb. See omakorda tähendab, et välistööjõule pole alternatiivi.» Samas numbris kirjutas Pille Room, et kuigi see paljudele ei meeldi, tuleb maa täita kas laste või võõrtööjõuga. Ta lisas, see on «kurb tõsiasi, et eestlased lapsi ei taha ja välismaalaste kvoot sai selleks aastaks täis juba märtsis.»