Kuigi Postimehe juhtkiri (PM 31.08) sedastas, et tänavuses poolessajas liiklussurmas pole ühte süüdlast, siis süüdlaste otsimist alustatakse ikka ühest peast ja antud juhul on see üks siseminister Andres Anvelti pea.

Olukorras, kus kihutajad on põhimagistraalide kiiruskaameratega suhtlema õppinud, sättides pildistamise ajaks lipsu otseks, võttes kiiruse maha ja siis edasi kihutades, on Anvelt tulnud välja ettepanekuga sama pildistamismeetodit rakendada ka kohalikel teedel. Nagu ta lausus, võiksid kohalikud omavalitsused saada õiguse ise kiiruskaameraid paigaldada, sest tunnevad kohalikke probleemseid teelõike kõige paremini.

Muidugi, plekkmehed teeservades on eelarvesse kõva kopika sisse toonud, kuid kuidas on see seotud liiklussurmasid põhjustajate liiklusest eemale peletamisega enne, kui tapatööd korda saadetakse? Kas nüüd tahetakse osa liikluskorraldusest panna omavalitsuste õlgadele, et saaks süüd veeretama hakata – kohalikud liiklussurmad ja riiklikud liiklussurmad?