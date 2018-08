Viimasel ajal kohati teravaks kippuvas diskussioonis aktsiisipoliitika üle kipub ununema, mis on aktsiiside kogumise eesmärk, ning tasub ka meenutada, millist rolli täidab kogutud raha kultuuri ja spordi toetamisel. 3,5 protsenti kogutud alkoholi- ja tubakaaktsiisist läheb kultuurkapitali kaudu just sellisteks toetusteks.

Seoses muudatustega aktsiisipoliitikas on tekkinud hirm, et kultuurkapitalil polegi enam toetusteks raha. Peale selle on viimasel ajal kultuurkapitalis toimunud muutused tekitanud ebakindlust ja muret, ega kultuurkapitali süsteem liiga bürokraatlikuks muutu.