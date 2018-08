Postimehe ja BNSi tellitud Kantar Emori küsitlusest selgus, et Mart Helme (68) juhitud EKRE on 22-protsendilise reitinguga roninud uutesse kõrgustesse.

Muutunud on ka mängumaa erakonna ümber. Kunagised sotsiaaldemokraatidest sparringupartnerid eesotsas Jevgeni Ossinovskiga on jäetud alla madalamale mäeveerele üksindusse. Uueks kaasteeliseks on saanud Keskerakond, kelle toetus juulis oli pea sama suur kui EKRE-l. Koos rühitakse edasi, et mäetipus olev Reformierakond kinni püüda.