Ent ühiskonna läbipaistvuse huvides on hea, et Perling ja Vahing sellesse sogasesse vette lähevad, sest see on üks väheseid võimalusi seal selgust luua. Meil on vaja teada saada, kes ja kuidas lasid omakasupüüdlikult läbi Eesti panganduse 13 miljardit USA dollarit kahtlast raha, mille hind on ei vähem ega rohkem kui Eesti maine rahvusvahelisel tasemel.