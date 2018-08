Seni oldi arvamisel, et uus sadam asus Saaremaa põhjarannikul Pamma maanina lähedal, Pihla laius. Prof. Uluots on kindlal veendumusel, et see arvamine on täiesti ekslik ja et vanade saarlaste «Uus sadam» asus tõenäoliselt Sõrve saarel, Sääre ninas ja selle lähedal asuvate liivalaidude vahel. Kõik selle koha tingimused vastavad Läti Henriku kroonika kirjeldustele. Kui Kuressaare praeguseks sadamaks on Roomassaare ja selle eelkäijaiks Loode ja Tori sadamad, siis silmas pidades asjaolu, et meri järjekindlalt taganeb, pidi vana Kuressaare sadam veel kaugemal asuma endistest. Et küsimuses selgusele jõuda, alustas prof. Uluots jalamatka ja uurimist Tori sadamast ülespoole mööda Põduste jõe suuet. Sealt kilomeetrit paar eema hakkas uurijale silma üks koht, mille välised tunnused jätsid mulje ühest vanast sadamast. Lähema vaatlusel ja ettevõetud kaevamisel leiti, et siin oligi ürgaegne sadam. 06.08.1939