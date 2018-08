Samuel Becketti näidendi «Godot’d oodates» peategelased Vladimir ja Estragon, nagu tüki pealkirigi ütleb, ootavad Godot’d. Kes see Godot selline on ja miks teda oodata, ei saa pealtvaatajad kunagi teada. Ega väidetavalt autor isegi: oleks ta rohkem teadnud, oleks ta selle näidendisse kirjutanud, olla ta kunagi öelnud.

Facebooki ja Twitteri aktsionäride puhul on asjad veidi selgemad. Nemad ootavad kasvu. Vastupidi Godot’ ootajatele on ka teada, miks. Kasvu ootavad nad sellepärast, et siis lähevad neile kuuluvad väärtpaberid kallimaks ja nad ise saavad rikkamaks. Millist kasvu nad täpselt ootavad, on juba veidi segasem. Teada on küll ettevõtteid vaatlevate aktsiaanalüütikute konsensusarvamus, aga kui täpselt see ülejäänud turu omaga kokku langeb, ei saa päris kindlalt öelda.