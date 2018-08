Konverents toimus keerulisel ajal. Rahutu oli Ida-Virumaa. Leedus maeti 3. augustil rünnakus Medininkai piiripunktile hukkunud seitse piirikaitsjat. Provokatsioonid, mis olid suunatud olukorra destabiliseerimiseks, tegelikult vaid tugevdasid iseseisvumispüüdlusi Balti riikides. 20. augustile oli Moskva plaaninud liidulepingute allkirjastamise. Oli selge, et Baltimaad liidulepinguid ei sõlmi. Seda oleks tõenäoliselt teinud vaid üheksa liiduvabariiki. Küsimuseks jäi, millised oleksid olnud väljavaated Eesti ja Nõukogude Liidu läbirääkimisteks? Oli kujunemas olukord, mis võis viia Nõukogude Liidu murenemiseni. Riigipöördekatseni Moskvas oli jäänud vaid kaks nädalat.

Nagu teised poliitilised jõud, pidas ka RR oluliseks nõukogulike struktuuride lammutamist ja uute parlamendivalimiste korraldamist 1992. aasta kevadel. Põhiettekande teinud Peet Kask rõhutas, et vaatamata ülemnõukogu puudustele ei peaks kiirustama parlamendi ümbervalimisega ja mõtet on seda teha alles pärast poliitilisi muutusi. Sõna võtsid ka valitsusjuht Edgar Savisaar, Tallinna linnapea Hardo Aasmäe, Mati Hint ja Oleg Kangur jt.

Savisaare meelest polnud mõtete uut ülemnõukogu valida või minna vahevariandile, tuli valida kohe riigikogu. Ka andis ta mõista, et kui Nõukogude valitsus ei näita head tahet ja valmisolekut tõsisteks läbirääkimisteks Eestiga, võib Eesti jõuda iseseisvuse väljakuulutamiseni. See nõuaks aga teatud eeltingimuste täitmist ja meie poliitiliste jõudude vahelisi kokkuleppeid. Uue esinduskogu vajadust kinnitas ka kohal viibinud Rojalistide Partei liider Kalle Kulbok.

Teine oluline teema oli vene küsimus Eesti poliitikas koos kodakondsuse poliitikaga. Põhiettekande tegi RR volikogu liige Jevgeni Kalinin, sõna said ka Sergei Gorohhov, Mati Hint jt. Kõik kõnelejad pidasid vajalikuks sellele küsimusele enam tähelepanu pöörata. Narvalase Sergei Gorohhovi meelest vajasid venelased abi, et harjuda olukorraga. Mure Ida-Virumaa pärast pani RRi otsima kompromisse, et säilitada Eesti riigi terviklikkus. Samuti peeti oluliseks enam kohaliku eripäraga arvestamist ja liidulise alluvusega ettevõtete aitamist Eesti majandusse integreerumisel.