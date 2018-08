Ma pole terve aasta jooksul nii palju Facebooki ja Twitterit lugenud kui mõne päeva jooksul lõunamaises kuumalaines. On täiesti selge, et selle kõige üks peamisi süüdlasi on Andrus Ansip, kirjutab kolumnist Henrik Roonemaa.

Sellest, et ilmaga on lood hullud, saab aru siis, kui isegi Hispaania televisioon hakkab kohalikke hoiatama selle eest, et väljas on tõesti väga kuum ilm, et mõjuva põhjuseta ei tasu päeval oma nina õue pista ja tuleb juua palju vett. Nagu telepilt näitas, on mitmes linnas tänavad inimtühjad, kõik istuvad kusagil varjus ja ootavad, milline ikkagi näeb välja see kohe-kohe saabuv ligi 50-kraadine kuumus.