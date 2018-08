Ööl vastu 31. juulit tapeti Kesk-Aafrika Vabariigis tuntud Vene ajakirjanik Orhan Džemal, režissöör Aleksandr Rastorgujev ja operaator Kirill Radtšenko, kes olid Mihhail Hodorkovski uurimiskeskuse tellimusel suundumas tegema filmi Jevgeni Prigožinile kuuluvast nn paramilitaarsest Wagneri grupist, mis on lisaks Aafrikale sõdinud Süürias ja Donbassis. Vene opositsiooniline kirjanik ja satiirik Viktor Šenderovitš leiab oma Facebooki postituses , et kõnealuses mõrvas on loogiline kahtlustada mõrtsuksõdureid, kes võitlevad putinliku Venemaa huvide eest üle maailma.

Motiiv (ja neid on lausa kaks) on sel juhul täiesti ilmne:

See, et Džemali, Rastorgujevi ja Radtšenko mõrvaasja võttis uurida Venemaa uurimiskomitee, on aga mõrva tellijatele täielik karistamatuse garantii. Uurimiskomiteel on vajaduse korral oskus mitte näha ka palju ilmsemaid asju.