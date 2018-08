Raske liiklemisõnnetus juhtus Vihula-Karula vahelisel maanteel, kus raske veoauto all purunes 6 meetri laiune maanteesild ja auto langes umbes 3 meetri sügavusse jõkke.

Veoauto U-189 oli liivakoormaga teel Vihula asunduse suunas. Autot juhtiv 1. liigi autojuht Aksel Mägi ei teadnud, et maanteel olev sild on nõrk, ning sõitis seepärast julgesti raske masinaga sillale.

Hiljem selgitati õnnetuse tekkimise põhjus Silla raudtalad olid läbi roostetanud. Tuleb imesada, et sild varemalt polnud raskete sõidukite all purunenud. Sild oli viimasel ajal armetus seisukorras – see põhjustas ka õnnetuse. Auto kuulus Aksel Mägile ja Theodor Murrule. 2.08.1938