EKRE võib olla kindel ilmselt aegade parimas tulemuses, aga mitu kohta praegune 22-protsendine toetus Toompeal lõpuks annab, on praegu siiski vara öelda. Esiteks muidugi küsimus, kui suureks kujuneb toetus tegelikus valimisolukorras. Enne kohalike omavalitsuste volikogude valimisi toetas EKREt küsitluste järgi 16–17 protsenti valijaist. Seda arvestades jäi erakonna üleriigiline tulemus kasinaks. 6,7 protsenti on nõrk, isegi kui arvestada samuti erakondade suhtes kriitiliste valimisliitude suurt toetust.

Meenutagem ka 2016. aasta presidendivalimisi, kus EKRE esimehe Mart Helme kandidatuuri seadis üles 21 valimiskogu liiget ja erakonna avalike suhete kanalid kuulutasid viimase hetkeni, et toetus on tegelikult märkimisväärselt suurem. Valimiskogu esimeses voorus jäi Helme saagiks aga vaid 16 häält 334st.

«Tõe ja õiguse» teisest köitest härra Maurust parafraseerides ei pruugi populaarsus seista kaugel populismusest. EKRE strateegia toetub jõuliselt sellistele teemadele nagu sisserändajate, võõrtööjõu ja samasooliste õiguste vastasus, eurokriitika, asumine avalikes konfliktides hääleka vähemuse poolele, «karm käsi» jne. Neid vaateid on «põllul» aktiivselt tutvustatud. Partei retoorikat läbib nn süvariigile vastandumine ja see toimib tõhusalt.

Stsenaarium, et järgmiste valimiste järel näeme EKREt valitsuskoalitsioonis, on järjest tõenäolisem. Kuigi käredamad seisukohad ajavad mõnelgi aeg-ajalt juuksed püsti, on samas selge, et läbirääkimistel võetakse arutluse alla asjad, milles ka tegelikult kokku saab leppida.