Haigekassa ja töötukassa nimevahetuse üle kestis arutelu pea terve nädal. Arvamusi on seinast seina. Asja eest vastutavad poliitikud on öelnud, et nimevahetuse idee on iseenesest hea, kuid kulutused selle teostusele liialt suured. Imagoloogide ja paljude arvamusavaldajate arusaam sellise imelise sõna kui TERVIS energeetikast on muljetavaldav. Ka haigust ravides mõtleme tervisele. Eesmärk meie ELUKAAREL on tervelt elatud aastad. Ühiskonna ja inimese enda pingutused peavad olema suunatud terveks olemisele ning oma tervise eest hoolitsemisele. Tänasel haigekassal on selles muuseas väga suur roll.