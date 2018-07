Riigikogu liige Margus Tsahkna loodab sügisel viia parlamendi töölauale viis ettepanekut, et muuta riigikogu senisest avatumaks, tugevamaks ja esinduslikumaks.

Nestor sõnas: «Mulle ka meeldib, kui inimesed tulevad poliitikasse erinevatelt elualadelt erineva kogemusega. Kahjuks olen näinud edukaid ja hakkajaid ettevõtjaid hoogsalt poliitikuks saamas ja sama hoogsalt sealt lahkumas. Neil on olnud raske mõista, mis vahe on riigil ja äriühingul.»

Mina ei oleks nii kriitiline ettevõtjate suhtes ega keskendunud praeguse riigikogu töökorralduse kaitsele. Eriti ohtlik on see, kui tegevpoliitikud jõuavad arusaamisele, et teised ühiskonna grupid võiksid nende mängumaalt eemale hoida.