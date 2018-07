Rahapesu FOTO: scanpix

Kuni viimase ajani ei öelnud Bill Browderi nimi Eestis laiemale avalikkusele just palju. Võib-olla oli keegi midagi uudistest kuulnud, võib-olla teab mõni ajaloohuviline tema vanaisa, kes oli Ameerika Kommunistliku Partei juht ajal, kui see organisatsioon kujutas endast Nõukogude luure filiaali Ameerikas. Browder tuli 1990ndatel Venemaale, leidis seal kiiresti tähtsaid sõpru ja tegi tänu võimusidemetele palju raha. Tema suhted Putini režiimiga olid suurepärased. Näiteks kui talt küsiti Hodorkovski vangipaneku kohta, siis teatas, et tal on selle üle hea meel. Ühel hetkel, kui Browder hakkas liiga palju küsimusi esitama, need suhted halvenesid. Tal keelati Venemaale sisenemine ja Vene võimud tegid ta elu kibedaks. Browder ei jäänud võlgu, ta pöördus kohtusse ja pani asja suure kella külge. See oleks väga lühike kokkuvõte sellest, kes on Browder.

Selleks, miks see on praegu oluline, on kaks põhjust. Hiljuti kerkis Browderi küsimus üles Putini ja Trumpi pressikonverentsil. Mis on iseenesest imelik, kuna Browder pole mitte Ameerika, vaid Briti kodanik. Teiseks on Bill Browder võtmekuju selles, et Danske rahapesuskandaal jõudis lõpuks kriminaalmenetluseni. See on positiivne pööre kogu asjas. Varem, kui kokkuleppemenetlusi ei tuntud, loeti prokuratuuri ülesandeks ikka tõe väljaselgitamist. Nüüd, isegi kui kogu valgustkartvat lugu ei õnnestu läbi valgustada, viib see meid ikkagi tõele natuke lähemale.

Browderit ümbritsevad afäärid algasid sellest, kui Venemaa riigieelarvest kadus 750 miljonit dollarit. Selle omistasid mitte esimesse või teise võimuešeloni kuuluvad ametnikud, kes lükkasid süü Browderi kaela. Kuigi nende ametnike nimed ei pruugi isegi Venemaa ekspertidele palju öelda, on neil selgelt juurdepääs kõige kõrgematele Kremli kabinettidele. Muidu poleks Browderi asi sellist käiku saanud ning Venemaa president ei nõuaks tippkohtumisel Ühendriikide liidriga tema küsitlemist.

Browder on Vene režiimi jaoks ebamugav tegelane, kes rõhub valusat kohta, üritades tervele maailmale rääkida, et Venemaalt varastatakse raha. Sellega on ta oma elu suurde hädaohtu seadnud. Võib ju meenutada kas või küllaltki sarnast juhtumit Boriss Berezovskiga, kelle puhul tänaseni spekuleeritakse, kas ta lõpetas oma elu ise või teda aidati.

Isegi kui kogu valgustkartvat Danske lugu ei õnnestu läbi valgustada, viib see meid ikkagi tõele natuke lähemale.