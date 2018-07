Kristina Herodes FOTO: Meeli Küttim

Eksitused on head! Ei lase rahulikult rutiinis edasi tiksuda, vaid sunnivad olukorrale värske pilgu heitma. Üks kena eksitus leidis mind Londonis. Passisin sõpradega müütilise hiigelmaona looklevas sabas klubiukse taga. Korraga kargas mu juurde kaks tursket musta turvameest: «Oo, milline au! Vabandust, et te ootama pidite. Tulge kaasa palun!» Kuulasime sõna, sest kes see tahaks kapiga riidu kiskuda, ning tuulekiirul transporditi meid kõigist takistustes mööda.

Mul pole tänaseni halli aimugi, kes võis olla see teletäht, filminägu või muul moel tähtis tädi, kellega mind segamini aeti. Aga kes sellest kaotas? Klubi kindlasti ei kurvasta, kui tema poolpimedas VIP-pugerikus keegi liba-superstaar mõnusasti tasuta jooke libistab. Ja eksitusse sattunul enesel on veel kõige vähem põhjust kisa tõsta.

Täpselt samamoodi on lood selle aasta sooja suvega! Kellelgi läks kuskil miskit segamini, nii sadas meile kraesse rohkem päikest ja kuumakraade, kui siitkandi elanikele ette nähtud. Saime rohkem, kui töölepingus kirjas. Kas peaks lärmama ja hädaldama, et keegi on kontole ootamatult kopsaka summa kandnud ainsa märkega: «See on niisama! Naudi!»?

Eestlane on harjunud seesuguse ilma saamiseks soojamaareisile sõitma ja see, et korraga kõigile võrdselt antakse ja lõunamaa on koduõuele kolinud, ei sobi mitte?!

Sel juhul, minu aplaus, sa oled superstaar! Särav kuju. Või staarikompleksi põdev suvaline kuju. Inimene, kelle eneseimetlus on lennanud nii kõrgele kosmosesse, et reaalsustaju pole sammu pidada suutnud.

Korraga täidab kogu sotsiaalmeediat ja muud meediaruumi üldrahvalik ving liigse kuumuse pärast. Üksmeelsed ühisavalduse on kena koorilaul, liidavad meid. Kuid seal on üks väike vimka juures: leili tasub minna ning ühist energiat koondada vaid nende asjade muutmiseks, mida on võimalik muuta. Ilma ei ole. Või usud, et on?

Jah – meie pealtnäha tagasihoidlike kaasmaalaste hulgas luusib rohkesti sala-superstaare, kes peavad lakkamatult trummi lööma, et tähelepanu saada. Kaagutada teemal, mille kallal kaagutavad kõik, on kaval taktika – mõned meeldimised ikka pudenevad.

Sisimas nõuavad need kodanikud lisaks laustähelepanule ka erikohtlemist ja neis ei leidu niigi palju inimlikku alandlikkust, et taluda ka ebamugavusi. Lähtugu need ilmast või millest iganes. Kõik peab toimuma nende tahte ja ettekujutuse kohaselt, muidu tõuseb kisa. Isegi siis, kui saad rohkem, kui väärt oled!