Ott Tänak Soome rallil. FOTO: Lavadinho/imago/PanoramiC

«Piltlikult öeldes oli tal lotovõit taskus, aga piletiga jäi kassasse minemata,» kurjustas Markko Märtin 2012. aastal Ott Tänakuga, kui eestlase karjäär ühtäkki peatus ning ta ei saanud M-Spordiga lepingut. Lõpmatud avariid, katkestamised ja rahapuudus andsid mõista, et Tänakul pole enam MM-sarja asja. Kuus aastat hiljem tõusis Tänak aga Soome ralli kõrgeimale astmele. Samasse kohta, kus 15 aastat tagasi triumfeeris Märtingi.

Eesti spordi edulugusid on aastaid ilmestanud koostöö. 21-aastane Gerd Kanter istus omal ajal maha Raul Rebasega ning pidi panema kirja põhimõtted, mis talle elus tähtsad. Kanter rõhutas, et õppimine on tähtsam kui treening. Nii talitatigi. Tänaseks spordiklassikasse kuuluvast küsimusest «Mis paneb ikkagi ketta lendama?» alanud koostöö tõi olümpiakulla.

Mentor Märtin võis küll Tänakuga pahandada, ent raskel hetkel otsustas talle toeks olla. Ta võitis taas Fordi tiimibossi Malcolm Wilsoni usalduse ning 2014. aastal oligi eestlane MM-sarjas tagasi, algul DMACKi ja 2015. aastal juba uuesti M-Spordi põhitiimi masinaga. Kuigi möödunud hooaja lõpus siirdus Tänak Toyotasse, on Wilson näiteks praeguseni kindel, et eestlane tuleb kord «koju tagasi». «Aga küll nad Markkoga teavad, millal on õige hetk. Las ta praegu naudib oma tähelendu.»

Kui Kanter õppis ja kasvas üles Rebase kõrval, siis Tänak ongi saanud õpetussõnu Märtinilt. Nõnda palju, et ralliasjatundjad peavad neid väga sarnasteks – ujedad Eesti mehed, kuid rallirajal agressiivsed.

Tänakus on miski, mis paneb tuhandeid fänne tema nimel eri paikadesse sõitma ning iga tema sammu uudisrakendustest jälgima.

Et kiirust oli Tänakul juba varemgi, oskab ta nüüd seda jaotada. Aastaid MM-sarjas ajakirjanikuna töötanud ning Eestigi rallisõprade päevi ja õhtuid sisustanud raadiohääl Colin Clark rõhutas juba eelmisel aastal: «Teame, et Otil on kiirust, aga ralli võlu ei peetu vaid kiirusejanulises võidusõidus, vaid intelligentsuses.» Nüüd kinnitas Clark, et ralli-IQ on Tänakul paigas: ta pole kunagi millegagi rahul, ka siis mitte, kui edu on juba üle 20 sekundi. Tänak on enesepiitsutaja, kes pärast viimast kiiruskatset suudab aga lõpuks siira naeratuse näole manada ja lausuda: «Kõik oli perfektne! Poleks paremat osanud oodata!»

Tänaku sangariks nimetamine on esialgu veel liialdus, ent temas on miski, mis paneb tuhandeid fänne tema nimel eri paikadesse sõitma ning iga tema sammu uudisrakendustest jälgima. Meediamonitooringute andmetel jälgis Tänaku ühe päeva tegemisi üle poole Eesti rahvastikust.