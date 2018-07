Tänavust liiklusstatistikat ei õnnestu enam ka kõige positiivsema meelelaadiga optimistil kuigivõrd helgemaks rääkida. Mida kiiremini me masendavat olukorda ausalt tunnistame, seda enam on lootust, et leiame toimivaid lahendusi. Üht süüdlast siin ei ole. Me kõik oleme moel või teisel liiklejad, see tähendab, et üldpilti kujundame ja saame ka paremaks muuta üheskoos.