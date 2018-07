Pildile on jäänud vaid väike osa puskariajamisega seotud kraamist ja alkoholist, mis konfiskeeriti 1919. aastal ja läks hävitamisele.

Selle järele selgitati karskusliikumise seisukorda Eestis. Mr. Johnson kinnitas, et Ameerika keeluseadusele on seltsinud sama pahe, mis Eestis 1919. a. maksnud keeluseaduse ajal ilmsiks tuli, s.o. salaviina põletamine.