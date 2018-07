Idapiirile tara ehitamine on mõttetu raiskamine, vaja on korralikke relvasüsteeme kaitseväele, leiab endine kaitseminister Enn Tupp.

Ma ei saa kuidagi vaidlustada kaitseväe arendamise senist loogikat – välja on arendatud võitlusvõimeline ja lahinguvalmis baas, millega riiki kaitsta. Järgmine loogiline samm on pakkuda meie enda ja liitlaste vägedele, keda kriisi korral appi kutsume, liikumisvabadust, mida suudame tagada ainult püsivalt siin baseeruva õhukaitsega. Korraliku õhukaitsesüsteemi hankimisel on lisaks lokaalsele ka regionaalne mõju, see otsus tasakaalustaks meie tõenäolise vastase kõige ilmsemat tugevust – masendavat ülekaalu õhus.

Nagu 21. juuli Postimehest selgub, ei kuluks keskmaa õhutõrjesüsteemi hankimisele rohkem raha, kui on planeeritud traataia rajamiseks. Õhutõrjesüsteemi ülalpidamiskulud on aga aia hooldamise kuludest mitu korda väiksemadki.

Olemata kursis peenemate detailidega, näib, et ühe jõuametkonna taktikalisele apsakale on pandud strateegilise mõjuga hinnasilt, ja seda oludes, kus politseinike ja piirivalvurite palgatõusuks pole aastate vältel raha leitud.

Teod ja raha loevad rohkem kui Twitteri-säutsud. Donald Trumpi Ameerika näib Balti riikide kaitsesse uskuvat rohkem kui me ise, Trump investeerib kümneid miljoneid dollareid ainuüksi Ämari õhuväebaasi. Eesti enda kahe protsendi lubadusest aga on saanud pehme jahe padi, mida me poliitikud käivad välismaal konverentsidel jahutamas ja kuhu on hea suveõhtu hämaruses oma muremõtteis pea suruda lootuses, et ehk hommik on õhtust kui mitte targem, siis lihtsam.