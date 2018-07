Lihtne mustvalge maailmavaade on leidnud hea pinnase ka meie noorte ajudes, ning on tõsine oht, et ilma sekkumiseta saavad need noored populismi kergeks saagiks, kirjutab suhtekorraldusbüroo Corpore partner ja TLÜ suhtekorralduse vastuvõtukomisjoni liige Aleksandra Moorast.