Katse kirjutada Jüri Ratase valitsusest kaheksanda ministri lahkumise valguses meenutab üht Michel Foucault tuntud tsitaati. Soovides toonitada igasuguste loendite sisemise loogika sõltuvust loendaja lähtepositsioonist, viitab prantsuse mõtleja «ühele Hiina entsüklopeediale». Selle koostaja jaotab loomad järgmiselt: a) imperaatorile kuuluvad, b) balsameeritud, c) taltsad, d) piimapõrsad, e) sireenid, f) müütilised jne. Loetelu on fiktiivne ja tema tegelik autor Jose Luis Borges – aga jutu mõtet see ei muuda. Kõik sõltub eeldustest.