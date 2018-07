Tallinn Music Week tähistas tänavu 10. tegutsemisaastat ning hoog pole peakorraldajal Helen Sildnal (39) raugenud. Varasem muusikafestival on astunud suurematesse kingadesse ning kannab nüüd nimetust linnafestival. Muutumise osaliseks on saanud ka Sildnale kuuluv korraldajafirma Musiccase, mis eksisteerib nüüd osaühingu Shiftswork nime all. Sel nädalal selgus aga, et ettevõte pole veel tasunud koostööpartneritele tänavu festivalil tehtud töö eest.